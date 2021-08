Uniunea Consiliilor Județene sprijină ferm Programul „Anghel Saligny” Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) susține ferm inițiativa președintelui PNL, Ludovic Orban, a prim-ministrului Florin Cițu și a ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltan, privind investițiile in infrastructura locala, dincolo de divergențele politice. Astfel, UNCJR susține Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Investitii „Anghel Saligny”, programul pe care actualul Guvern il propune in sprijinul si pentru dezvoltarea investițiilor in comunitațile locale. Prin participarea in cadrul Comisiei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

