Uniti si solidari!“: FC Farul, in sprijinul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, in lupta contra coronavirusului

Uniti si solidari!“: FC Farul, in sprijinul Spitalului Clinic…

FC Farul Constanta a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca o parte din suma incasata in urma vanzarilor de pe magazinul online al clubului va fi donata Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta in lupta cu COVID 19.In acest sens, cei de la Farul s au adresat fanilor si constantenilor sa intre pe magazinul online https: fcfarulconstanta.ro magazin si sa comande materiale promotionale in culorile si cu emblema gruparii constantene.Uniti si solidari , a fost mesajul FC Farul, relatii supl ...