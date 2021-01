Uniți în gânduri și simțiri cu Eminescu Chiar daca nici vremea, nici vremurile nu-s favorabile intalnirilor culturale, covasnenii nu s-au lasat invinși de restricțiile impuse de pandemie, și, cu mic cu mare, s-au unit in ganduri și simțiri pentru a marca așa cum se cuvine Ziua Culturii Naționale și a marelui nostru poet „Domnul cel de nemurirea noastra/ Eminescu, Eminescu.” […] Articolul Uniți in ganduri și simțiri cu Eminescu apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

