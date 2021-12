Stiri pe aceeasi tema

- O prezentare de costume traditionale romanesti a brandului Flori de IE va avea loc in Cuba pe 1 decembrie, in cadrul evenimentului organizat de Ambasada Romaniei in Republica Cuba cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Denumita generic "Shine", colectia a fost pregatita exclusiv pentru aceasta…

- A doua zi dupa investirea Guvernului Ciuca, cel mai mare furnizor de energie electrica pentru clienții casnici din Romania, ELECTRICA SA, a anunțat creșterea substanțiala, de la 1 ianuarie 2022, a prețurilor de distribuție. Acestea urmeaza a fi majorate cu pana la 84%. La fel au procedat și ceilalți…

- Proiectul ”Monumente 3D. Documentarea digitala a patrimoniului cultural imobil din Transilvania, Muntenia și Dobrogea” al Muzeului Județean de Istorie și Arta (MJIA) Zalau a primit finanțare de la Administratia Fondului Cultural National (AFCN).

- Astazi, vremea se va raci fata de luni, mai accentuat in regiunile extracarpatice, astfel valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 12 grade. Cerul va fi variabil in vestul si nord-vestul tarii si mai mult noros in restul…

- "Ceața in mai multe zone din Transilvania dar și Oltenia, Muntenia și Moldova. Vizbilitatea e sub 200m și izolat chiar și sub 50m. S-ar putea favoriza chiar și producerea ghetusului. Dupa ce se va disipa aceasta ceața, vremea devine in general frumoasa, calda. Temperaturi care vor atinge 15-16 grade,…

- Miercuri dimineața se circula cu greutate pe numeroase șosele din noua județe din sudul, nordul și sud-estul țarii din cauza ceții. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane...

- Datele obținute de Bookingham și SRD Media arata ca cei mai generoși sunt dobrogenii, în timp ce ardelenii și banațenii sunt cei mai cumpatați. Conform sursei menționate mai sus, harta bacșișului se prezinta astfel în România: Dobrogea – 70% locuitori…

- Bisericile de lemn formeaza un grup numeros, unitar și distinct in patrimoniul cultural și istoric al umanitații; valoarea lor este conferita de nota distincta pe care o manifesta in ansamblu, deopotriva de exemple particulare… * FOTO: ©Nicolae Tomescu (2012 și 2021); Biserica din Sapanța Peri /cladita…