- Inca un nume mare din muzica romaneasca și-a confirmat prezența la cel mai mare eveniment al anului,Forza ZU 2018, pe 26 mai, la Iași. Este vorba despre Adda, artista care va fi prezenta pe scena Forza zu pentru al șaselea an consecutiv.

- In anul 1919, Armata Romana se afla in campania impotriva Ungariei. A fost momentul in care conducerea statului a hotarat sa achiziționeze primele tancuri. Aceste mașini fusesera introduse in lupta in 1917, pe frontul din Vest. In mod ciudat, armatele care le foloseau le considerau pe unele „femele,…

- Obie, artistul nigerian care a cucerit Romania la X Factor in 2017, revine cu un nou single, insotit de un videoclip hot: „Vamonos”. Piesa este compusa de artist, iar de orchestratie s-au ocupat Obie impreuna cu Razvan Matache. Videoclipul piesei, regizat de Alex Ceausu, se deruleaza ca o aventura plina…

- Așadar, duminica seara, un moment inedit s-a desfașurat in studioul Antena 3, in emisiunea Danei Chera. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, aratandu-i jurnalistei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…

- Uniunea Teatrala din Romania - UNITER desfasoara, in luna martie, cea de-a 17-a editie a campaniei nationale "Artistii pentru artisti", realizata in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara. ''Campania vine in sprijinul oamenilor de teatru care au nevoie de…

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.