Stiri pe aceeasi tema

- Bucati din carcasa motorului unui avion Boeing 777-200 al United Airlines au cazut, sambata, intr-o zona rezidentiala de la suburbia orasului Denver, dupa o explozie care a avut loc la scurt timp dupa decolare, relateaza AP. Avionul a aterizat in siguranta si nimeni nu a fost ranit, potrivit…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…

- Un seism cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs vineri in largul prefecturii Mie din Japonia, relateaza Xinhua care citeaza Agentia nipona de meteorologice (JMA). Seismul, care a avut epicentrul la 390 de kilometri adancime, s-a produs in jurul orei locale 22:39. In unele zone ale prefecturii Mie,…

- Amazon.com Inc a anuntat marti ca a achizitionat 11 avioane Boeing 767-300 de la companiile aeriene Delta Air Lines si WestJet Airlines, pentru a-si accelera si majora capacitatea de livrare, in contextul cresterii comenzilor online, ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit AP si…

- Centrul seismic al cutremurului care a zguduit regiunea la ora 2:23 am (17.23 GMT duminica) a fost localizat in afara prefecturii Aomori, la o adancime de 43 kilometri, a precizat Agentia meteorologica nipona.Potrivit Kyodo, seismul a fost resimtit si in anumite parti din Hokkaido, cea mai nordica insula…

- Centrul seismic al cutremurului care a zguduit regiunea la ora 2:23 am (17.23 GMT duminica) a fost localizat in afara prefecturii Aomori, la o adancime de 43 kilometri, a precizat Agentia meteorologica nipona.Potrivit Kyodo, seismul a fost resimtit si in anumite parti din Hokkaido, cea mai nordica insula…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,5 a lovit nord-estul Japoniei la inceputul zilei de luni, fara a fi lansat vreun avertisment de tsunami, informeaza Kyodo si DPA. Centrul seismic al cutremurului care a zguduit regiunea la ora 2:23 am (17.23 GMT duminica) a fost localizat in afara prefecturii Aomori,…