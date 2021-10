Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca 20 octombrie 2021 Comunicat de presa UMF “Iuliu Hațieganu” se menține pe locul al doilea in Romania in clasamentul pe anul 2022 al universitaților din țarile cu

UMF "Iuliu Hațieganu" se menține pe locul al doilea in Romania in clasamentul pe anul 2022 al universitaților din țarile cu economii emergente. Potrivit clasificarii Emerging Economies University...

- Dupa un an in care activitatea didactica s-a desfașurat fie online, fie hibrid, pentru inceputul acestui an, reprezentanții universitații au decis ca activitațile didactice sa se desfașoare cu prezența fizica a studenților. Au fost luate toate masurile pentru a se asigura desfașurarea in condiții de…

- CONCURS la Brașov PENTRU OCUPAREA A 32 DE POSTURI VACANTE DE OFIȚERI ȘI AGENȚI DE POLIȚIE. Posturile scoase la concurs sunt in specialitațile logistic, fonduri europene, pregatire profesionala, financiar, silvic, rutiera (sistematizare și implementare date), investigarea criminalitații economice,…

- Studenții care se vaccineaza primesc o luna de cazare gratuita in caminele Universitații Transilvania din Brașov. Conducerea instituției se pregatește pentru anul universitar, care incepe pe 1 octombrie și spera sa reduca riscul apariției unor focare de COVID-19. Cei care se vor caza in caminele Universitații…

- Conducerea Universitații Transilvania din Brașov anunța ca studenții care se vor caza in camine vor beneficia de gratuitate pentru luna noiembrie daca se vaccineaza cu cel puțin o doza pana in data de 1 octombrie. Potrivit unui comunicat, facilitatea a fost aprobata de conducerea universitații, ca o…

- Campionatul Ligii a 2-a se reia astazi, 11 septembrie, de la ora 11:00, cu etapa a șasea, dupa prima intrerupere din istorie, cauzata de meciurile naționalelor Romaniei. Runda se va incheia marți, 14 septembrie. Program: Sambata, 11 septembrie• Calarasi – Constanta (11:00)• Braila – Chiajna (11:00)•…

- UNITBV se menține in prestigiosul top Times Higher Education. Intrata pentru prima data in acest top, anul trecut, Universitatea Transilvania din Brașov iși pastreaza prezența in prestigiosul clasament internațional, alaturi de universitațile de prestigiu din intreaga lume. Universitatea Transilvania…