Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa parțiala de soare din 10 iunie 2021 va fi vizibila in partea de nord a țarii. Potrivit observatorului astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”, in timpul eclipsei parțiale de soare va avea loc o acoperire foarte mica a discului solar. Observatorul Astronomic spune ca eclipsa parțiala de Soare, cu…

- Cel puțin 33 de persoane au murit duminica, intre care și 13 copii, in urma atacurilor ariene ale Israelului. Reprezentanții au anunțat ca au bombardat casa liderului politic Hamas din Gaza, insa nu se știe daca acesta se afla sau nu la acel moment in locuința sau a apucat sa se evacueze.

- Mercusys le ofera utilizatorilor, cu ocazia Paștelui, mai multe opțiuni de cadouri pentru prieteni și familie, lansand o campanie de reduceri speciale la echipamente de rețelistica. Mercusys: Sistem Mesh pentru acoperire mai mare Pentru o reuniune online de Paște, alaturi de familie și prieteni, conexiunea…

- Numarul de paturi de terapie intensiva pentru bolnavii de Covid va fi suplimentat in țara cu 140, iar cel al paturilor destinate terapiei intermediare cu 210, a anunțat marți seara Ministerul Sanatații. Ministerul Sanatații a avut marți o videoconferința cu managerii spitalelor de la nivel județean,…

- .Prefectul Altfatter Tamas a convocat in ședința Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Satu Mare, in vederea analizarii situației la zi privind incidența infectarilor cu coronavirus și a adoptarii deciziilor necesare pentru gestionarea crizei sanitare. Avand in vedere ratele de infectare de…

- Masura a fost contestata in instanța de grupurile pentru respectarea drepturilor inca de la inceputul implementarii sale. De asemenea, au existat voci chiar din randul parlamentarilor israelieni, care și-au exprimat dubiile privind eficacitatea unei asemenea metode de urmarire a contactelor, relateaza…

- Masura a fost contestata in instanța de grupurile pentru respectarea drepturilor inca de la inceputul implementarii sale. De asemenea, au existat voci chiar din randul parlamentarilor israelieni, care și-au exprimat dubiile privind eficacitatea unei asemenea metode de urmarire a contactelor, relateaza…

- Curtea Suprema a Israelului a interzis luni guvernului sa urmareasca nerestricționat telefoanele mobile ale persoanelor infectate cu coronavirusul, catalogând monitorizarea acestora drept o încalcare grava a libertaților civile, relateaza Reuters.Tehnologia de supraveghere a agenției…