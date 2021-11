Unitățile spitalicești din Iași înregistrează cel mai mare consum de oxigen In spitale continua sa apara pacienți infectați cu COVID-19 aflați in stare grava. Aceasta situație solicita intens sursele de oxigen, inregistrand-se un consum imens. „Cei care ajung la urgente sunt cazuri severe, cu nevoie de oxigen de peste 5 litri și cu afectare pulmonara in general de peste 50%.”, spune prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu – conducatoarea UPU SMURD Iași. „Cel mai mare necesar de oxigen este la pacientii ventilat mecanic noninvaziva, intubati orotraheal, si la care fractia de oxigen este de 100%. Nu administram oxigenul pentru ca vrem sa facem rau cuiva, ci pentru ca acesti pacienti… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

