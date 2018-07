Unităţile şcolare se pot înscrie, în perioada 1-15 august, pentru excursii culturale gratuite în Bucureşti Procesul de inscriere pentru unitatile scolare ai caror elevi vor participa la excursii culturale gratuite in Bucuresti, organizate in cadrul proiectului "ACCES: Porti deschise. Minti deschise", va avea loc in perioada 1-15 august.



Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, in urma acestui proces vor fi selectate trei unitati scolare ai caror elevi - cel mult 10 pe unitate scolara -, insotiti de unul dintre parintii lor si de un cadru didactic, vor lua parte la o excursie culturala cu o durata de patru zile in Bucuresti. Toate costurile aferente deplasarii sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

