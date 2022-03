Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters.

Forțele Kremlinului se intorc in Belarus și Rusia pentru "reorganizare și realimentare", afirma Ministerul britanic al Apararii, conform Sky News.

Forțele Kremlinului se intorc in Belarus și Rusia pentru „reorganizare și realimentare", afirma Ministerul britanic al Apararii, conform Sky News. In timp ce razboiul din Ucraina intra in cea de-a 35-a zi, trupele de la Kremlin se intorc in Belarus și Rusia, intr-o manevra care pune „și mai multa presiune"…

Rusia a pierdut 15.000 de militari de cand trupele sake au invadat Ucraina pe 24 februarie, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.

- Ce pierderi a suferit Rusia in razboiul din Ucraina. Bilanțul anunțat de armata Ucrainei Ce pierderi a suferit Rusia in razboiul din Ucraina. Bilanțul anunțat de armata Ucrainei Peste 10.000 de soldați ruși ar fi murit, ar fi fost raniți sau capturați in primele șase zile ale razboiului din Ucraina,…

- Rusia a trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii rus. Informația vine pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident…

- Rusia continua sa transfere avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient in Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune "Allied Resolve 2022", a comunicat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de agentiile de presa Interfax si RIA Novosti, aceste aplicatii intervenind in contextul…