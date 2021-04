Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a declarat luni ca, in luna noiembrie a anului trecut, Romania a inregistrat cea mai inalta mortalitate lunara de la cel de-al doilea Razboi Mondial. „In luna noiembrie a anului trecut am avut cea mai mare inalta mortalitate inregistrata in Romania de la cel de-al doilea Razboi Mondial…

- Iar e iureș in jurul ministrului Voiculescu și al onorificului sau consilier (sic!). Corpul de Control al premierului Florin Cițu face verificari la Institutul Național de Sanatate Publica referitoare la siguranța sistemelor informatice gestionate la nivelul instituției, dupa ce ieri au solicitat o…

- Sosirile si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Romania au scazut, in ianuarie, cu 39,6%, respectiv 43,9%, comparativ cu aceeasi luna din 2020, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Raportat la perioada de referinta, la punctele…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anuntat ca anul trecut Romania a inregistrat peste 36.000 de decese in plus fata de 2019, informeaza Hotnews . Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2020 a fost de 36.116 (19.377 barbați și 16.739 femei), cu 1347 decese (661…

- Romanii au cheltuit anul trecut pe vacantele in afara tarii circa 2,6 miliarde euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii nu au mai plecat la fel de mult in vacante in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit, astfel ca turistii straini…

- Importurile de lapte brut s-au majorat cu 24,4% (+26.426 tone) in anul 2020 fata de anul anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Astfel, unitatile procesatoare de lapte au importat o cantitate de lapte brut de 134.918 tone in…

- Productia industriala din Romania a scazut cu 10,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 10,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Astfel, in perioada 1 ianuarie…