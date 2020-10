Stiri pe aceeasi tema

- Azi intra in vigoare restricțiile din Capitala. Masca de protecție este obligatorie atat in spațiile inchise, cat și in spațiile deschise, iar unitațile de invațamant iși vor desfașura activitatea in mediul online.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub control pana a…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus, luni, obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise. De asemenea, toate unitatile de invatamant trec la scenariul rosu.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. „Se va institui purtarea maștii in toate spațiile publice inchise și deschise” dupa ședința…

- Restricții la București din cauza numarului mare de persoane infectate cu Covid-19. Masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise, a anunțat Premierul Ludovic Orban. Premierul spune ca scopul masurilor este reduce „cat mai mult interacțiunile intre oameni”.

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, joi seara, ca a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava sa aprobe ca masca de protecție sa fie purtata, obligatoriu, in municipiu, atat in spațiile deschise, cat și in cele inchise.Lungu a spus ca municipiul Suceava este la un pas de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a stabilit ca este obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca si in spatiile publice deschise, cum sunt pietele, targurile, zonele de asteptare falezele,…

- Prefectura Botosani a anuntat ca masca de protectie devine obligatorie in spatiile aglomerate deschise de 1 august, cum sunt pietele agroalimentare, targurile, oboarele si zonele de astepare. De asemenea, in mai multe zone pietonale, masca va fi obligatorie intre orele 18-22.

- Grupul tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Galați a adoptat miercuri o hotarare prin care se impune obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele de peste 5 ani...