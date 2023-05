Stiri pe aceeasi tema

- CNAS a anuntat printr-un comunicat de presa, ca un proiect de lege care propune modificarea modului de calcul al contributiei clawback a fost adoptat in sedinta de Guvern de miercuri, urmand sa fie trimis Parlamentului pentru dezbatere si aprobare. “Contributia clawback este o obligatie de plata care…

- Ordonanța de Urgența ce vizeaza reducerea cheltuielilor la bugetul de stat a fost publicata seara trecuta in transparența decizionala.Daca ne uitam la masuri vedem reducerea cheltuielilor pentru instituțiile statului cu 10 procente, dar vorbim și despre o restructurare a numarului de consilieri din…

- Deficitul bugetului consolidat a ajuns la 22,75 miliarde de lei in primul trimestru, echivalentul a 1,42% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit execuției bugetare publicate vineri de Ministerul Finanțelor.Instituția susține ca acesta este „datorat in principal de creșterea volumului de investiții…

- „Avem astazi pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pregatita la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin care ne asiguram ca se realizeaza in practica de zi cu zi tocmai aceasta transparenta si facilitarea a accesarii fondurilor europene, prin digitalizarea tuturor etapelor prin care…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune și reforme și Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de munca și drepturi sociale. In cadrul intrevederii, la care a participat și ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in aceasta dimineata vizita la Iasi a doamnei Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune si reforme si a domnului Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de munca si drepturi sociale. Acestia vor fi prezenti in orasul nostru…

- BANI… Romania va primi, pana in 2027, fonduri europene in valoare de 46 de miliarde de euro, prin intermediul programelor Politicii de Coeziune. Anunțul a fost facut ieri de deputatul Tudor Polak. “Este vorba despre finanțarea unei game variate de proiecte, in multiple domenii de interes, precum educația,…

- Pachetul de masuri in valoare de 1,5 miliarde de euro initiat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a venit ca raspuns la crizele simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica, respectiv liberalizarea pretului la energie, cresterea pretului carburantilor si criza generata de invazia…