Unităţile CEC Bank vor fi închise pe 25 şi 26 decembrie Unitatile CEC Bank vor fi inchise pe 25 si 26 decembrie si pe 1 si 2 ianuarie, potrivit programului transmis de banca.



De asemenea, pe data de 31 decembrie, sucursalele CEC Bank vor avea program de lucru cu publicul pana la ora 15:30, iar agentiile CEC Bank pana la ora 13:00.



Pe data de 24 decembrie, unitatile CEC Bank vor functiona cu program de lucru normal.



Programul de lucru cu publicul este afisat la loc vizibil in toate unitatile bancii, mentioneaza CEC Bank.



Pentru efectuarea de operatiuni clientii au la dispozitie, in permanenta, reteaua de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat ca unitatile sale teritoriale retail si centrele de afaceri corporate vor avea un program special de Sarbatori. Programul cu ocazia Sarbatorilor de iarna este urmatorul: 24 decembrie 2019 – deschise pana la ora 16:00, cu excepția sucursalelor din centrele comerciale…

- Prefectura județului Prahova anunța ca serviciile publice comunitare pe care le are in subordine, respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din Ploiești, vor avea ghișeele…

- Unitatile de invatamant din judetul Constanta au demarat analiza planului de scolarizare realizat 2019 2020 si proiectarea planului de scolarizare 2020 2021. ISJ Constanta a transmis ca se va urmari proiectarea unui plan de scolarizare pentru anul scolar 2020 2021 realist si eficient. Pentru proiectarea…

- Primaria Municipiului Dej anunța ca Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Dej va avea program special de lucru cu publicul cu ocazia alegerilor pentru Președintele Romaniei, in urmatoarele zile: 09.11.2019 si 10.11.2019 – turul I 23.11.2019 și 24.11.2019 – turul II In vederea asigurarii…

- Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunța ca, in scopul asigurarii cadrului necesar desfașurarii in condiții optime a procesului electoral, programul de lucru cu publicul al Serviciului Evidența Persoanelor a fost extins și in zilele de weekend in care vor avea loc alegerile.…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor cu drept de vot, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din cadrul Primariei Zalau va asigura programul cu publicul in perioada 9 – 10 noiembrie mai 2019. Pentru asigurarea conditiilor optime a procesului electoral Serviciul Public Comunitar de Evidenta…

- Conform Inspectoratului Scolar Judetean, mai multe unitati de invatamant vor fi inchise. ISJ a anuntat ca luni, 14 octombrie, trei scoli vor ramane inchise. Unitatile la care se face referire sunt: Scoala Primara ”Gheorghe Asachi” Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Liceul Tehnologic Economic ”V. Madgearu”…

- Conform Inspectoratului Scolar Judetean, mai multe unitati de invatamant vor fi inchise. ISJ a anuntat ca luni, 14 octombrie, trei scoli vor ramane inchise. Unitatile la care se face referire sunt: Scoala Primara ”Gheorghe Asachi” Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Liceul Tehnologic Economic ”V. Madgeanu”…