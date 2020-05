Unităţile care vând sau oferă băuturi alcoolice minorilor, suspendate temporar - proiect adoptat de Senat Unitatile autorizate care vor vinde sau oferi cu titlu gratuit bauturi alcoolice minorilor vor fi sanctionate cu amenzi sau cu suspendarea temporara a activitatii, potrivit unui proiect legislativ adoptat marti de Senat, scrie Agerpres.



Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala a ordinii si linistii publice, "în sensul stabilirii drept contraventie a comercializarii sau oferirii cu titlu gratuit a bauturilor alcoolice catre minori de catre unitatile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

