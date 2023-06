Unități mobile, în unele parcări, pentru depistarea cancerului pulmonar In Marea Britanie, fumatorilor li se propune testarea pentru depistarea cancerului pulmonar in locuri obișnuite, cum sunt parcarile supermarketurilor. Este un model care ar putea fi preluat și de Franța. Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai grave. In fiecare an, ucide mii și mii de persoane in toata lumea. Un bilanț catastrofal care, potrivit medicilor, ar putea sa fie redus. Pentru depistarea persoanelor afectate de aceasta boala in faze incipiente, unitați mobile de testare se vor afla in locuri publice, de exemplu, in zonele exterioare ale supermarketurilor. Este o inițiativa in Marea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

