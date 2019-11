Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de politie din orasele boliviene Sucre (sud-est), Santa Cruz (est) si Cochabamba (centru) s-au rasculat vineri, refuzand sa ii asculte pe comandantii lor care le ordonau sa reprime manifestatiile opozitiei protestand de trei saptamani fata de realegerea presedintelui Evo Morales, relateaza…

- Cele 17 persoane, a caror nationalitate nu a fost precizata, au fost arestate la Ankara si duse la sediul politiei antiteroriste pentru a fi interogate acolo, potrivit Anadolu. In urma mortii liderului SI, Abu Bakr al-Bagdadi, in timpul unui raid aerian in Siria, la sfarsitul lui octombrie,…

- 'Da, el a murit (...) in urma unui stop cardiac', a afirmat intr-o scurta declaratie pentru AFP un medic de la spitalul din Cochabamba. Potrivit unui raport medical citat de mass-media locale, tanarul decedat fusese internat cu ''traumatism cranian grav, fractura de craniu'' si era in coma. Alte…

- Aparatul, un EC-145, a suferit o problema mecanica la rotorul din spate, la decolare, ceea ce a dus la o aterizare de urgenta, au anuntat Fortele aeriene boliviene (FAB) intr-un comunicat, precizand ca incidentul nu s-a soldat cu raniti. Incidentul s-a produs in momentul in care seful statului…

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Bolivia, Carlos Mesa, a cerut duminica organizarea unui nou scrutin care sa scoata tara din criza declansata de realegerea controversata a socialistului Evo Morales la sfarsitul lunii octombrie, informeaza luni AFP. "Cea mai buna solutie pentru aceasta…

- Presedinta Tribunalului Suprem Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque, a comunicat rezultatele la incheierea procesului de numarare a voturilor: socialistul Evo Morales a obtinut 47.08% din voturi, fata de 36.51% cat a obtinut adversarul sau, politicianul de centru Carlos Mesa, o diferenta ce depaseste…

- Principalul adversar al presedintelui bolivian Evo Morales, Carlos Mesa, a denuntat luni seara "o frauda" si a anuntat ca nu recunoaste ultimele rezultate provizorii ale scrutinului care il dau invingator din primul tur pe actual sef al statului, informeaza marti AFP. "Nu vom recunoaste aceste rezultate…