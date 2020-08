Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 7.595 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI sunt internati 448 de pacienti, precizeaza sursa citata, cu numai 2 mai mult decat la raportul de vineri. Pe teritoriul Romaniei,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila a anunțat ca este de așteptat ca numarul cazurilor de pacienți care au nevoie de terapie intensiva, dar și numarul deceselor provocate de COVID-19 sa creasca in urmatoarele saptamani. Acesta a explicat faptul ca din punct de vedere statistic, 5% din pacienții…

- O unitate de terapie intensiva mobila cu 12 paturi a fost instalata astazi la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, la eveniment fiind prezent și Ministrul de Interne Marcel Vela. In timp ce se faceau ultimele racorduri, ministrul și un reprezentant al SMURD au explicat dotarile „tirului medical”.…

- Pentru coordonarea eficienta a intervențiilor privind cazurile de imbolnavire cu noul coronavirus SARS CoV-2 la nivelul județului Timiș, incepand de astazi, in dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș a intrat o unitate ... The post O unitate de terapie intensiva…

- Incendiu la o casa din Ștefanești, zona muzeului Golești. Pompierii s-au deplasat de urgența cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un o ambulanța SMURD, ulterior fiind chemata in sprijin ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila. Echipajele de pompieri au gasit la fața locului un barbat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, dupa creșterea considerabila a numarului de cazuri noi, ca situația este in dinamica și cea mai buna soluție ramane cea de prevenire a raspandirii."Situația este in dinamica pentru ca oricand un spital interneaza 2-3 in terapie…

- Un echipaj de terapie intensiva mobila intervine in municipiul Bistrița. Articolul Fetița lovita de mașina. Intervine un echipaj de terapie intensiva mobila apare prima data in Someșeanul.ro .

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, un echipaj de prim-ajutor SMURD si cel de terapie intensiva mobila au fost trimise la Rodna pentru a acorda asistenta medicala unui copil scos din apa, inconstient. A fost inceput protocolul de resuscitare, iar echipajul…