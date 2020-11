Stiri pe aceeasi tema

- Opt pacienți cu coronavirus, ventilați, au ramas fara oxigen, dupa ce unitatea mobila de terapie intensiva din curtea Spitalului Municipal Timișoara, pusa in funcțiune luni, s-a stricat. Purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Timișoara, Ramona Gidea, a declarat pentru Mediafax ca unitatea mobila…

- Nici astazi dimineața, Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Suceava nu dispunea de vreun pat liber pentru pacienți COVID, pentru a patra zi consecutiv. Pe aceeași secție se aflau 32 de ventilatoare libere, din care 17 pentru bolnavi de COVID. In total, la Spitalul din Suceava erau 389…

- Trei medici care lucrau in secția ATI Covid a Spitalului Județean din Galați au fost transferați la o unitate medicala din București. Asta deși secția spitalului galațean este arhiplina, iar cadrele medicale lucreaza pana la epuizare in timpul turelor, anunța MEDIAFAX.Cei trei medici au primit…

- Prefectura Prahova a anunțat ca, de marți, in județ pot fi internați pana la 398 de pacienți testați pozitiv pentru coronavirus. Din locurile disponibile in spitale, dupa o suplimentare cu 20 de paturi, deocamdata, in prezent sunt ocupate 368. Din pacate, insa, situația nu s-a imbunatațit deloc la Terapie…

- Inghețau in tirul de Terapie Intensiva din curtea Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Zece bolnavi de Covid-19 sunt mutați, luni, in cladirea spitalului, dupa ce s-a stricat instalația de incalzire din unitatea mobila. Probleme au fost și vara.

- Intr-un comunicat de presa transmis de Prefectura Suceava, vineri, 25 septembrie, se arata ca in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou” nu mai sunt paturi disponibile. Unitatea mobila de terapie intensiva donata de Stefan Mandachi, inaugurata cu surle si trambite…