Unitatea mobilă de la Spitalul de Urgență din Suceava nu mai primește bolnavi Unitatea mobila de langa Secția de Boli Infecțioase de la Spitalul Județean de Urgența Suceava nu mai primește bolnavi deoarece este prea frig in interior dupa ce s-a stricat sisyemul de incalzire. Spitalul a aratat intr-un comunicat ca decizia de a nu se interna pacienti in unitatea mobila, pana la remedierea problemelor privind asigurarea incalzirii, a fost luata de conducerea SJU Suceava. In cursul zilei de sambata, 21 noiembrie, la instalatia de incalzire a unitatii mobile a aparut o defectiune tehnica, ceea ce a condus la scaderea temperaturii ambientale, fara a fi posibila mentinerea unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

