Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” din Timisoara a fost declarat „Spitalul anului” in Romania. Premiul a fost acordat de un juriu international, format din specialisti din 12 tari, in cadrul „Romanian Healthcare Awards”, cea mai ampla competitie dedicata medicilor, echipelor medicale si spitalelor…

- Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape trei saptamani, iar starea lui de sanatate s-a agravat si, in ciuda eforturilor colegilor de a-l salva, acesta a murit. "Astazi a decedat domnul Asistent Universitar Dr. Cristian Milicin, un medic tanar, de doar 44 de ani, care activa…

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a dat publicitații un raport din care rezulta ca, in primele sapte luni din 2020, numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a scazut cu 29,8% fata de perioada similara din 2019. Datele ONRC arata ca in perioada ianuarie – iulie 2020 si-au suspendat…

- Județele Ialomița și Satu Mare nu au niciun caz nou de COVID-19, potrivit bilanțului trimis astazi de Grupul de Comunicare Strategica. La polul opus, cele mai multe cazuri au fost confirmate din nou in Capitala, respectiv 165. Romania a inregistrat 1.189 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de…

- Conform ultimei raportari oficiale DSP, in judetul Timis sunt internati in prezent 214 pacienti cu coronavirus. La spitalul Victor Babes mai sunt doar patru paturi pentru bolnavii cu forme usoare ale bolii, si niciunul la terapie intensiva. Centrul National de Conducere si Coordonare a Situatiilor de…

- ”CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, demareaza un amplu program multianual de modernizare a infrastructurii de bancomate si aparate multifunctionale pentru plati, intr-un efort care va permite implementarea tehnologiilor moderne…

- Bucuresti a fost plasat pe locul 7 din 25 de orase europene din punct de vedere al oportunitatilor pentru startup-uri si tehnologie, in clasamentul Tech Cities of the Future realizat de fDi, divizie a Financial Times, si compania TNW (The Next Web), anunța MEDIAFAX.Iasi si Cluj ocupa locurile…

- Fundația United Way Romania și Metropolitan Life sprijina cadrele medicale din linia intai in lupta cu virusul SARS-CoV-2 (coronavirus), prin intermediul proiectului „Infirmiera Virtuala” și al echipamentelor de protecție, in valoare de 25.000 USD. „Infirmiera Virtuala” este o soluție inovativa de comunicare…