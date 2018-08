Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost deconectata joi, la ora 18:57, de la Sistemul Energetic National ca urmare a unei manevre eronate a personalului Transelectrica care efectua lucrari de mentenanta pe linia de 400 kV Cernavoda-Constanta Nord, informeaza Nuclearelectrica. Reprezentantii SNN precizeaza…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat marti dimineata ca Unitatea 1 a fost reconectata la Sistemul Energetic National (SEN).Unitatea 1 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei…