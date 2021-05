Stiri pe aceeasi tema

- “Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 9 mai 2021. Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc la ora 11:00. Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate,…

- In urma cu 35 de ani, la Cernobil, localitate situata la nord de Kiev, nu foarte departe de granița cu Belarus, s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie . Dupa explozia reactorului 4, au decedat zeci de oameni, sute de mii au fost evacuați și milioane de oameni au fost expuși radiațiilor…

- 32 de unitați de invațamant liceal din județul Timiș sunt beneficiarele a 1.444 de laptopuri. Acestea au fost achiziționate prin Programul național Romanian Secondary Education, program finanțat de Banca Mondiala. Laptopurile sunt destinate combaterii efectelor pandemiei in domeniul educației, fiind…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii prin care se va retehnologiza Unitatea 1 și se va extinde capacitatea CNE...

- "SNN a inregistrat un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, o crestere cu 3,4% a veniturilor din exploatare. EBITDA a crescut cu 10,6%, iar EBIT cu 21,8% comparativ cu rezultatele anului 2019", anunta compania. Comparativ, in 2019 compania a relizat un profit net…

- Nuclearelectrica, compania care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat in 2020 un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, in timp ce veniturile din exploatare au urcat cu 3,4%, la 2,5 miliarde lei, potrivit rezultatelor raportate joi Bursei de Valori…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, a finalizat anul trecut cu un profit net de 684,7 milioane de lei, in crestere cu 27,8% comparativ cu anul precedent, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. Productia de energie a fost mai mare…

- "CNE Cernavoda are obligatia legala de a evalua impactul functionarii centralei asupra populatiei si mediului inconjuratorldquo;, se arata in documentele oficiale din SEAP. "Unul dintre proiectele de anvergura aflate in curs de implementare de CNE Cernavoda este construirea instalatiei de detritiere…