Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost reconectata. Iata cand a intrat din nou in functiune

SN Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National in noaptea de 8 spre 9 septembrie 2018, informeaza un comunicat de presa din partea SNN. Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in data de 05.09.2018, ora 15:00, In vederea efectuarii unor lucrari de reparatie la podul Masinii de Incarcat Descarcat combustibil ldquo;MID" , lucrari care se pot realiza, in conformitate cu procedurile specifice, numai cu rea ...