- SN Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National in noaptea de 8 spre 9 septembrie 2018, informeaza un comunicat de presa din partea SNN. Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in data de 05.09.2018, ora 15:00, In vederea…

- Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost deconectata joi, la ora 18:57, de la Sistemul Energetic National ca urmare a unei manevre eronate a personalului Transelectrica care efectua lucrari de mentenanta pe linia de 400...

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat marti dimineata ca Unitatea 1 a fost reconectata la Sistemul Energetic National (SEN).Unitatea 1 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei…

- SN Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" a anuntat ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost reconectata la Sistemul Energetic National in noaptea de 24 iulie 2018.Unitatea 1 s a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa amiaza zilei de 23 iulie 2018, ora 16:38, ca urmare a unui semnal fals care…

- Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat, luni, de la Sistemul Energetic Național, ca urmare a unui semnal fals, ce a declanșat unul din sistemele turbinei, se arata intr-un comunicat al Nuclearelectrica, potrivit Mediafax.In dupa-amiaza zilei de luni, ora 16.38,…

- "In prezent, se analizeaza cauza exacta a acestei declansari si, ulterior, se vor initia demersurile de remediere si de sincronizare a Unitatii 1 la SEN. Aceste actiuni nu au nici un impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator", precizeaza sursa citata de Agerpres.…