Stiri pe aceeasi tema

- SN Nuclearelectrica SA a transmis Bursei de Valori Bucuresti ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei de 19 octombrie 2022. Incidentul s-a produs din cauza unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea…

- Nuclearelectrica anunța ca miercuri dupa-amiaza Unitatea 1 a Centralei de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic național din cauza unei disfuncționalitați in partea clasica a unitații.

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei de 19 octombrie 2022, din cauza unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara, a anuntat Societatea Nationala Nuclearelectrica, potrivit Agerpres. Fii…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dupa-amiaza zilei de 19 octombrie 2022, din cauza unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara, a anuntat Societatea Nationala Nuclearelectrica.

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda funcționeaza la o putere redusa cu 100 MW, potrivit datelor Transelectrica. “Reducere de putere 100 MW. Modificarea parametrilor de funcționare la condensatorul turbinei”. Așa scrie pe sie-ul Transelectrica referitor la Unitatea…

- ”SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra reducerii puterii Unitatii 1 CNE Cernavoda cu 25%, in noaptea de 09 august 2022. Reducerea de putere a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de indepartare a algelor acumulate in zona condensatorului,…

- Centrul de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale, „Col. Prof. Dr. Nicolae Nestorescu”, unitate in subordinea Direcției Medicale, a intrat in posesia primului „Autolaborator pentru donare de sange”. Acesta inlocuiește un autolaborator vechi de 14 ani, aflat in dotarea Centrului. Acesta…