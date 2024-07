Unitatea 1 de la Centrala nucleară Cernavodă a fost reconectată la rețeaua națională SN Nuclearelectrica SA a anunțat, joi, ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost reconectata la sistemul energetic național, dupa o deconectare automata survenita in seara zilei de 19 iulie 2024. Incidentul nu a avut nici un impact asupra securitații nucleare. Reconectarea s-a realizat conform procedurilor aplicabile, in condiții de siguranța, fara a afecta securitatea […] The post Unitatea 1 de la Centrala nucleara Cernavoda a fost reconectata la rețeaua naționala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

