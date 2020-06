Unitate patronală, consens social și politic pentru o piață a forței de muncă eficientă Romania are nevoie de unitate patronala, de consens social și politic pentru elaborarea unei Strategii pe termen mediu și lung privind ocuparea forței de munca. Aceasta este concluzia primei dezbateri din acest an a „PACTULUI PENTRU MUNCA – IMPREUNA RECONSTRUIM ROMANIA”, ce a avut loc la Timisoara, pe 9 iunie, un eveniment inițiat de CONAF și FPPG, in parteneriat strategic cu Concordia, moderat de Adrian Maniuțiu. Reprezentanti ai patronatelor, autoritaților publice locale și centrale, antreprenoriatului și multinationalelor, au dezbatut la Timisoara problemele cu care se confrunta piata fortei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima conferinta „Pactul pentru munca” din acest an, initiat de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) alaturi de Federatia Patronala Petrol si Gaze, a avut loc la Timisoara.

- Cea mai importanta masura luata de autoritati in aceasta perioada a fost somajul tehnic, pentru ca multi antreprenori nu ar fi avut posibilitatea sa sustina financiar aceasta indemnizatie, a declarat, joi, Cristina Chiriac, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).…

- Comisia Europeana a facut mai multe recomandari Romaniei pentru luarea unor masuri economice in vederea unui raspuns coordonat la pandemia cauzata de coronavirus. Potrivit unui comunicat al CE, Comisia a prezentat recomandari specifice fiecarei țari in care furnizeaza orientari de politica economica…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat luni seara la Digi 24 ca zborurile interne au fost reluate. Acesta a mai precuzat ca daca anul trecut media zilnica a pasagerilor transportati pe toate aeroporturile din Romania se ridica la 63.000, astazi, dupa ce…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a emis Ordinul privind aprobarea Procedurii pentru circulatia trenurilor de calatori special comandate in vederea transportului de lucratori sezonieri, inclusiv al celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, intre…

- Dupa sutele de romani care s-au dus la cules de sparanghel in Germania, un nou subiect controversat apare in spatiul public. Zeci de romani ar urma sa plece in Austria cu un tren special, pentru a avea grija de varstnici, relateaza MEDIAFAX.Ministrul austriac pentru afaceri europene a declarat ca intre…

- O noua cursa a decolat de pe aeroportul internațional din Timișoara, cu destinația Germania. 240 de persoane au ales sa plece din Romania si sa lucreze sezonier in fermele din strainatate.

- Romania a pierdut peste 1.000.000 de locuri de munca, de la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, mai mult decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute in 4 ani, intre 2008-2012, potrivit unui comunicat al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin…