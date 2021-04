Unitate militara, din Fortele Navale, la ceas aniversar Acum 56 de ani, La 25 aprilie 1962, s a infiintat Regimentul 110 Transmisiuni in baza ordinului C.L. nr. 0064 1962, sub denumirea de Regimentul 110 Radiotehnic si Transmisiuni, in prezent Centrul 110 Comunicatii si Informatica Viceamiral Grigore Martes. Potrivit paginii de internet navy.ro unitatea avea, atunci, ca subunitati de baza: Batalionul 110 Transmisiuni, Batalionul 105 Radiotehnic si Compania 225 Radio, fiind subordonat Diviziei 42 Maritime.Acest moment marcheaza inceputul unei istorii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Barlad a anuntat suplimentarea numarului de centre vaccinare impotriva COVID-19 la nivelul localitatii, reprezentantii institutiei afirmand ca este necesara o campanie sustinuta de vaccinare a populatiei. La aceasta data, in municipiul Barlad functioneaza cinci astfel de centre:…

- “Personalul Batalionului 47 Comunicații și Informatica „General Nicolae Petrescu” este alaturi de familia indoliata a generalului-maior (r.) Ion Cerăceanu care a trecut la cele veșnice, fața de care ne exprimam intreaga compasiune, pastrandu-i generalului o amintire vie ca a unui camarad și a unui…

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Rudele și parinții tinerilor incorporați recent in serviciul militar nu vor putea participa la ceremoniile de depunere a juramantului, organizate maine in patru unitați militare. Anunțul a fost facut de ministrul interimar al Apararii, Victor Gaiciuc. Potrivit lui, restricția…

- Activitatea face parte din modulul de pregatire militara generala, la care participa tinerii care au ales sa urmeze o cariera militara in Fortele Navale.Recrutilor care au inceput programul de pregatire profesionala in cazarma Regimentului 307 Infanterie Marina din Babadag le a fost prezentat armamentului…

- Toti americanii vor trebui sa poarte masca cand utilizeaza transportul public, oricare ar fi acesta – autobuze, trenuri, taxiuri, avioane, metrouri etc. -, masura urmand sa intre in vigoare luni, 1 februarie, la ora 11:59 pm ET, a anuntat sambata Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC)…

- Finalul anului 2020 a adus separarea Honor de Huawei, la scurt timp avand loc lansarea primului telefon Honor V40 5G care a sosit in China fara serviciile Google. Acest subiect a starnit o mulțime de curiozitați asupra viitoarelor telefoane ale companiei și potențiala asociere cu Google. CEO-ul, George…

- Cariera militara de patru decenii, la final.Comandorul Tudorel Gindac, loctiitorul comandantului Flotilei Fluviale "Mihail Kogalniceanu, isi incheie activitatea in Fortele Navale, la data de 31 ianuarie 2020, punand punct unei perioade de patru decenii in care a purtat uniforma de marina.Cu acest prilej,…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei privind vaccinarea anti-COVID, anunta ca in cazul unei persoane care se infecteaza dupa prima doza de vaccin se asteapta vindecarea, iar daca se depaseste 6 saptamani se reia schema complet, informeaza Agerpres . Valeriu Gheorghita a precizat ca a emis o instructiune…