Unirea Principatelor Române, sărbătorită prin ample manifestări la Iași In preambulul evenimentelor prin care va fi celebrat actul istoric de la 24 ianuarie 1859, Muzeul de Istorie Naturala va gazdui, de la ora 11.00, lansarea revistei „Ioan Neculce – Buletinul Muzeului Municipal Regina Maria”, publicație centenara care va fi insoțita de un „Cuvant Inainte” din partea președintelui Romaniei. Ulterior, de la ora 11.30, va fi deschisa publicului expoziția „Locuri și zidiri ieșene: Casa Ruset din Iași”. Manifestarile programate in Piața Unirii vor incepe la ora 12.00, cu prima parte a Concertului de muzica populara „Noi suntem romani!”, pe scena urmand a urca mari nume… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

