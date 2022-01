Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei de Cultura din cadrul Camerei Deputaților, Iulian Bulai (USR), a scris pe Facebook duminica, 23 ianuarie, ca de Ziua Unirii Principatelor „o sa vedeți tot felul de parlamentari, prefecți și primari care o sa danseze in hora la Iași și la Focșani” și a transmis oamenilor ca au doua…

- Iulian Bulai le propune romanilor sa fie violenți și sa ii atace pe politicieni cu oua, de Mica Unire, din cauza subdezvoltarii Moldovei Iulian Bulai le propune romanilor sa fie violenți și sa ii atace pe politicieni cu oua, de Mica Unire, din cauza subdezvoltarii Moldovei USR a fost primul partid care…

- USR a fost primul partid care a manifestat violent, atat prin parlamentarii sai, cat și prin adepți, in spațiul public și in instituțiile de stat! Unul dintre cei mai controversați deputați ai Uniunii, Iulian Bulai, le cere romanilor sa recurga la violența și sa ii atace pe parlamentari, probabil…

- Unirea Mica este celebrata de Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) printr-o expoziție speciala, in care va fi prezentata publicului o remarcabila opera de arta semnata de Theodor Aman: „Proclamarea Unirii (24 Ianuarie 1859)”. MNIR expune cu prilejul celebrarii Unirii Principatelor – la 24 ianuarie…

- Desi bucurestean la origini, putini stiu ca acesta a crescut si copilarit la bunici, undeva aproape de Iasi. Curajul de a fi noi insine. Un curaj pe care putini il au, desi majoritatea cred cu inversunare ca ei actioneaza, simt ori traiesc doar pentru ei. Nu multi sunt oamenii care reusesc sa ramana…

- Un seism de 3,4 grade s-a produs in Moldova, Galați. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 23:18, la o adancime de 13 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 23 km V de Galati, 27 km NV de Braila, 140 km SE de Bacau, 147 km NE de Ploiesti, 157 km NV de Constanta, 169 km E de…

- Vineri, temperaturile vor fi in creștere ușoara in majoritatea regiunilor. Cerul se va innora treptat in cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor lipsi nici precipitațiile. Va ploua in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Maramureșului, Transilvaniei și izolat in…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizeaza sambata, pe 27 noiembrie, ora 11:00, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cea de a patra ediție a Festivalului Național Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”. Festivalul reunește ansambluri care promoveaza tinerele…