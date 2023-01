Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum, bistrițenii cuceriți de preparatele din carne de vita, miel sau berbecuț produse de TURMA aveau la dispoziție magazinul de prezentare de la poarta fabricii – pe strada Mușcatei la Nr. 5. In curand, insa, brandul local va deschide un al doilea magazin, chiar in centrul Bistriței. Al doilea…

- Direcția de Statistica a județului a prezentat situația drumurilor din Bistrița Nasaud la finalul anului 2021. Conform informaților, doar un sfert dintre acestea erau modernizate. Iar 220 de kilometri de drum de pamant au ramas nechimbați de la un an la altul. Direcția Județeana de Statistica BN a prezentat…

- Bistrițenii nu doar ca au inceput sa evide produsele fabricate in Austria, ci vin și cu mesaje pentru țara care a dat un vot negativ intrarii Romaniei in Schengen. Pe mai multe autoturisme inmatriculate in Bistrița-Nasaud a putut fi observat mesajul „Rușine Austriei” in romana și germana. Bistrițenii…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 1-1, cu CS Minaur Baia Mare și incheie anul 2022 pe loc de Play-off, cu 27 de puncte. Partida s-a jucat sambata, 3 decembrie, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej. Meciul a contat pentru a 16-a etapa din Liga 2, ultima din acest an. Oaspeții – ramași in…

- Echipa de fotbal a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a caștigat meciul inceput la ora 14:00, astazi, pe Stadionul Jean Padureanu din Bistrița. Baieții lui Falub se claseaza acum pe prima poziție. Echipa antrenata de Adrian Falub, Gloria Bistrița, a caștigat probabil cel mai dificil meci din returul de…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida din deplasare cu AFC Unirea 04 Slobozia. ”Duelul Unirilor” – care a avut loc astazi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul 1 Mai din Slobozia – a contat pentru etapa cu numarul 15 din Liga 2. Alex Pop a deschis scorul, din penalty,…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a invins cu scorul de 2-0 (0-0) formatia din Liga a III-a Corvinul Hunedoara, intr-un meci amical disputat pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dinamo și Sepsi vor juca primul meci intercluburi pe stadionul „Arcul de Triumf”, in grupele Cupei Romaniei Betano. Partida va avea loc marți, de la ora 21:00, live pe GSP.ro. Roș-albii au scos la vanzare bilete cu prețuri intre 30 și 120 de lei, iar pana acum s-au vandut peste 3.000, informeaza Radio…