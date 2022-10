Stiri pe aceeasi tema

- La finalul meciului cu Unirea Constanța, in urma caruia Unirea Dej a ajuns in fruntea Ligii 2 , antrenorul Dragoș Militaru a tras cateva concluzii. ”Nebunie… Foarte frumos, pentru momentele acestea cred ca ne-am și apucat de fotbal, niște momente foarte frumoase. Inca nu realizez ca am putut sa intoarcem…

- Echipa de fotbal Unirea dej a invins dramatic, cu 2-1, pe Unirea Constanța și a devenit noul lider al Ligii 2. Duelul Unirilor – care a avut loc astazi, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej – a contat pentru a cincea etapa din Liga 2. Gazdele au avut mai multe ocazii de a inscrie in prima repriza,…

- In a cincea etapa din Liga 2, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, pe teren propriu, formația Unirea Constanța. ”Duelul Unirilor” se va consuma sambata, 3 septembrie, cu incepere de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Inaintea acestei confruntari, dejenii antrenați de Dragoș Militaru…

- Miercuri, 31 august, de la ora 22.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, FCV Farul primeste replica FCSB-ului, intr-o partida contand pentru etapa a opta a Ligii I la fotbal. Duelul, unul de traditie in fotbalul romanesc, le prinde pe ambele echipe in momente foarte bune. „Marinarii”…

- Dragoș Militaru (32 de ani) este cel mai tanar antrenor din primele doua divizii din Romania. Sezonul trecut a reușit performanța de a se clasa pe locul 2 cu Unirea Dej in grupa de play-out a Ligii 2, avand cel mai mic buget, in jur de 262 de mii de euro anual. Acum, tocmai a batut-o pe Dinamo cu 3-2. …

- Dupa ce a pierdut primele doua meciuri din editia 2022 2023 a Ligii a 2 a, golaveraj 0 4, Uniorea Constanta se afla in clasament pe locul 20, ultimul, iar sambata, 20 august, sustine partida din runda a treia, in deplasare cu Otelul Galati. Partida este programata la ora 12.30 si va fi transmisa in…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej, formația ACSM Politehnica Iași. Partida dintre FC Unirea Dej și Poli Iași conteaza pentru a treia etapa din Liga 2. Inaintea acestei confruntari, elevii lui Dragoș Militaru ocupa locul 4 in clasament, cu 6 puncte,…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…