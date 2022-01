Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de CS Stiinta Explorari Baia Mare cu scorul de 3-2 (25-22, 27-25, 22-25, 23-25, 18-16), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei masculin. Mihai Tarta (22 puncte), Marius Cheaga (17), Veniamin Aldea (15), Maycon Moreira…

- Luni, 13 decembrie, de la ora 17.00, va avea loc partida dintre CS Dacia Mioveni 2012 și CS Dinamo București, in cadrul etapei a X-a a actualei ediții a Diviziei A1 la volei feminin. Prezența publicului in tribunele Salii Sporturilor Mioveni este permisa in limita a 50% din capacitate. Biletul de intrare…

- In penultima etapa a turului Diviziei A1 la volei feminin, ACS Volei Cristina Pirv Turda era programata sa joace sambata 11 decembrie pe teren propriu, cu Știința Bacau. Din cauza faptului ca tot la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Municipiul Constanța a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute cel de-al doilea turneu din campionatul Diviziei A2 la volei masculin. A fost un nou prilej pentru formațiile din Seria Est, Tomis Constanța, CSM Ramnicu Sarat, CSM Bacau și CSM Suceava, sa iși masoare forțele dupa mai mult de o ...

- Formatia masculina de volei SCMU Craiova a facut o partida buna sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie, dar nu a reusit sa se impuna in fata campioanei Arcada Galati. Tabela a indicat la final 2-3. Meciul a contat pentru etapa a 8-a din Divizia A1. Primul set a fost foarte disputat, ambele echipe…

- Echipa pregatita de Vasile Boca a cedat, in cadrul etapei a X-a a Diviziei A de handbal masculin, in fața universitarilor galațenilor, cu scorul de 31-33 (17-15). CSU II din Suceava a suferit a patra infrangere stagionala in Divizia A la handbal masculin, dupa un meci deosebit de echilibrat. Doar lipsa…

- ACS Volei Cristina Pirv Turda a reușit sa sparga „gheața” in editia 2021-2022 a Diviziei A1 la volei feminin, dupa victoria obținuta in minim de seturi in fața formației „U”... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Voleiul craiovean ne propune in acest weekend un meci mai mult decat interesant in Sala Polivalenta din Banie. SCMU Craiova va primi vizita formatiei SCM Zalau, intr-un derbi „etern“ din Divizia A1. Partida este programata sambata seara, de la ora 18.30 si conteaza pentru etapa a 6-a. Alb-albastrii…