Unirea Constanta sustine prima partida din turneul play-out al Ligii a 2-a. Vom face tot posibilul sa o castigam“

- In minutul 20, instalatia de nocturna a stadionului de la Buftea s a defectat.Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 19 a a Ligii a 2 a, ultima din sezonul regular, intalnind pe teren propriu liderul clasamentului, Petrolul Ploiesti.Partida s a disputat pe stadionul…

- Formatia gazda a marcat in repriza a doua.Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 18 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Astra Giurgiu, ultima clasata, cu 1 punct.Partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3 2 3 0 , dupa ce Unirea a condus cu 3 0 inca din minutul…

- Galben-verzii se afla in fața celei mai lungi deplasari a sezonului! Echipa din Mioveni va juca duminica dupa-amiaza la Botoșani, la o distanța de aproape 600 km. Meciul incepe la ora 15:30 și conteaza pentru etapa a 27-a a Ligii I. Aceasta este antepenultima etapa a sezonului regular. Partida va fi…

- Partida dintre Unirea Constanța și CSA Steaua, din runda cu numarul 17 a ligii secunde, se joaca sambata, de la ora 12:30, pe terenul din Buftea. Unirea Constanța, „satelitul” din liga secunda a celor de la FCSB, a gasit cu greu un stadion pe care sa dispute meciul cu CSA Steaua. La Techirghiol, unde…

- Pentru Unirea a marcat Alexandru Neacsu. Din lotul constantean nu au facut parte mai multi jucatori, care se confrunta cu probleme medicale. Echipa de fotbal Unirea Constanta, clasata pe locul 17 in Liga a 2 a, a sustinut astazi al doilea amical al perioadei de pregatire de iarna, intalnind, la baza…

- Disputa conteaza pentru etapa a 23 a a Ligii 1.Partida Academica Clinceni Farul Constanta, din etapa a 23 a a Ligii 1, care urma sa se dispute astazi, de la ora 17.00, la Giurgiu, a fost amanata.Liga Profesionista de Fotbal a luat aceasta decizie in urma solicitarii clubului ilfovean care nu poate alcatui…

- Formatia din Liga a 2 a a efectuat un stagiu la baza sportiva de la Berceni. Echipa de fotbal Unirea Constanta locul 17 in Liga a 2 a a sustinut astazi primul meci amical din acest an, intalnind FCSB 2 locul 7 in seria a patra a Ligii a 3 a . Partida a avut loc la finalul stagiului de pregatire efectuat…