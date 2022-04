Unirea Constanta, meci foarte important cu FC Brasov. Leo Strizu - Ne jucam sansa pana la capat“

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 3-a a play-out-ului Ligii a 2-a la fotbal, FC Brasov va intalni, la Buftea, pe Unirea Constanța. Meciul va avea loc sambata dimineața, de la ora 11.00. Este o confruntare extrem de importanta ținand cont ca adversarii stegarilor din weekend sunt pe loc retrogradabil direct, la 5 puncte de…

- Echipa de pe litoral ocupa ultimul loc in clasamentul seriei B din play out. Echipa de fotbal Unirea Constanta disputa sambata, 2 aprilei, meciul din etapa a doua a turneului play out al Ligii a 2 a, seria B. Formatia antrenata de Leo Strizu intalneste in deplasare Viitorul Pandurii Tg. Jiu, partida…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat, scor 2-1, partida cu AFC Unirea Constanța, in prima etapa a Play-out-ului Ligii 2. Duelul Unirilor din Grupa B a avut loc azi, de la ora 11, la CNAF Buftea. Prima ocazie le-a aparținut gazdelor. In minutul 2, Nița a șutat plasat puțin pe langa vinclul porții lui…

- Partida din etapa intai va fi gazduita de stadionul CNAF Buftea. Echipa de fotbal Unirea Constanta disputa sambata, 19 martie, meciul din etapa intai a turneului play out din Liga a 2 a, intalnind pe teren propriu, pe stadionul CNAF Buftea, Unirea Dej. Partida incepe la ora 11.00. Este un meci foarte…

- In urma rezultatelor ultimei etape a sezonului regulat, conform schemei prevazute de FRF, clasamentele de pornire ale play-off (out) din L2 sunt urmatoarele: * play-off: Petrolul – 49 p; Hermannstadt – 41 p; : U.Cluj -41 (42 p); CSA Steaua – 37 p; 5. Chiajna – 36 p; 6. Slobozia – 33 p; *play-out…

- In minutul 20, instalatia de nocturna a stadionului de la Buftea s a defectat.Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 19 a a Ligii a 2 a, ultima din sezonul regular, intalnind pe teren propriu liderul clasamentului, Petrolul Ploiesti.Partida s a disputat pe stadionul…

- In clasament, formatia gazda se afla pe locul 20, ultimul, in timp ce echipa de pe litoral ocupa pozitia a 17 a. Echipa de fotbal Unirea Constanta sustine sambata, 5 martie, meciul din etapa a 18 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, de la ora 11.00, Astra Giurgiu.In clasament, formatia gazda se…

- Partida va fi gazduita, sambata, de baza sportiva de la Buftea. Echipa de fotbal Unirea Constanta incepe seria meciurilor oficiale din acest an in Liga 2 a, sambata, 26 februarie, sustinand partida din etapa a 17 a, pe teren propriu cu CSA Steaua Bucuresti. Pana acum, echipa de pe litoral a disputat…