Unirea Basarabiei cu Regatul României: mulțumiri dușmanului care ne-a ținut departe de bolșevism Azi se implinesc 105 ani de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei! La 27 martie 1918, Sfatul țarii din Republica Democratica Moldoveneasca, stat care și-a declarat independența de vreo trei luni, decide unirea cu Regatul Romaniei. Spre finele anului, urmeaza alaturarea Bucovinei și a Ardealului. Momentul martie 1918 a venit pe fondul unei situații extraordinar de dificile pentru statul roman, pentru ca pierduse categoric razboiul (a avut cele mai multe victime raportate la numarul populației), și Puterile Centrale au obligat Regatul sa renunțe la Dobrogea, la trecatorile Carpaților, la controlul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care de la 1 aprilie, indicele IRCC se va schimba, toți romanii cu credite tremura pentru ca vor avea din nou, de dat bani in plus. Cei mai mulți analiști spun ca IRCC va ajunge de la 5,71% la 6%. Ministrul Adrian Caciu ne-a declarat la un eveniment din Capitala ca IRCC nu va depași…

- La data de 15 martie 2023, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca soțul sau, PICU DANUȚ LAURENȚIU (foto), de 32 de ani, din Orastie, a plecat in data de 14 martie 2023, la ora 06:00, spre aeroportul din Sibiu, pentru a se deplasa in Germania. Femeia a declarat…

- O femeie in varsta de 50 de ani a fost transportata la spital, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita puternic de un alt automobil. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din apropiere. Astfel, potrivit presei locale, tragicul accident s-a intamplat astazi, intr-o intersecție…

- "Germania sprijina Georgia pe calea spre Europa", a declarat presedintele german Frank-Walter Steinmeier, potrivit unui mesaj postat vineri pe Twitter de purtatoarea sa de cuvant, Cerstin Gammelin, relateaza AFP.

- Dragii mei, iata ce obligație avem! Trebuie sa cinstim sacrificiul atator generații jertfite pentru idealul sfant al unitații de credința și de neam. Iar in clipele cele mai grele, sa ne intrebam ce i-a manat in lupta crancena din vara lui 1917 pe soldații noștri? Cum au transformat cea mai lunga și…

- Turcia traiește din nou o drama. Cutremurul devastator care a lovit aceasta țara a provocat moartea a peste 900 de persoane și mai multe mii de raniți, iar bilanțul dramatic este in creștere. Una dintre provinciile afectate este Gaziantep, unde se afla echipa la care joaca Alexandru Maxim. Internaționalul…

- Rusia are ‘cu ce sa raspunda’ la livrarile de tancuri pentru Ucraina facute de Occident, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, avertizand ca acest raspuns nu se va limita doar la vehicule blindate, relateaza EFE si AFP. ‘Nu trimitem tancuri la granitele lor, dar avem cu ce sa raspundem’, a…

- La data de 30 decembrie 2022, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca, concubinul acesteia, REDAI ANGHEL, in varsta de 42 de ani, din localitatea Romoșel, județul Hunedoara, a plecat in data de 20 decembrie 2022, cu un autoturism insoțit de un prieten in…