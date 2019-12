Stiri pe aceeasi tema

- Oltenia, Muntenia, Moldova sunt rosii. Banatul, Ardealul, Bucovina si Dobrogea sunt portocalii. Capitala tarii a fost adjudecata de Traian Basescu in toate cele sase sectoare, iar Crin Antonescu a fost pe locul al doilea. Geoana a fost aruncat de buc...

- Viorica Dancila a anunțat ca PSD iși va mobiliza exemplar electoratul, iar fiecare filiala va obține 50% plus 1 din voturi. Șefa PSD nu se teme de tradare in partid, chiar daca in primul tur PSD a pierdut in fiefuri tradiționale din Moldova, Muntenia și Dobrogea.”Toata lumea se va mobiliza.…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, la Ramnicu Valcea, ideea ca Romania ar fi dus-o mult mai bine fara PSD la guvernare in acesti 30 de ani care au trecut de la Revolutie si s-ar fi dezvoltat mai bine. Poate ca patru milioane de romani nu ar mai fi trebuit sa plece in strainatate, considera…

- Cu cateva ore inainte de moțiune, Dragoș Patraru vorbește in aceasta dimineața despre infrastructura Romaniei neglijata complet de autoritați de la Revoluție incoace. „O Romanie nebagata in seama de 30 de ani și care cred ca nu mai are mult pana cand ne va exploda in fața. Romania e ca idiotul ala care…

- Romania are o rata de absorbtie a fondurilor UE de 32% in actuala perioada de programare 2014-2020, ceea ce situeaza tara noastra sub media europeana, a declarat, miercuri, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, intr-o conferinta pe tema marilor proiecte de infrastructura. "Rata de absorbtie…

- Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" marcheaza implinirea a 75 de ani de activitate artistica neintrerupta printr-o serie de turnee in Europa si America. In perioada 11 septembrie - 3 octombrie 2019, cea mai veche formatie de dansuri populare din Romania va promova cultura noastra…

- Aceasta informație ne-a fost dezvaluita de ministrul transpoturilor Razvan Cuc, intr-un interviu exclusiv pentru DC News: ”Tot ce am facut eu in acest mandat sunt lucruri care au fost girate de doamna prim-ministru, care mi-a spus: ”Razvan, trebuie sa urgentam lucrurile pentru ca romanii nu…

- In topul listei de prioritati pe care o vede seful PNL se afla autostrada Sibiu - Pitesti, dar si autostrada Unirii care sa lege atat Moldova, cat si republica Moldova de reteaua europeana de autostrazi. „Romania are marea sansa de a fi o poarta de intrare si iesire din Europa. Noi n-am fructificat…