- Comisia Europeana intentioneaza sa înceapa în aceasta saptamâna dezbaterile pentru un salariu minim european, una dintre cele mai remarcabile propuneri ale noii sale agende sociale. Mecanismul, care vizeaza o remuneratie minima echivalenta cu 60% din salariul…

- Nu vom avea un an ușor, conform estimarilor facute de Moody's, scrie zf.ro. Agenția de evaluare atrage atenția ca salariul minim va creste cu 7,2%, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala și de Est, in vreme ce rata inflației va ajunge la 3,5%. Conform estimarilor Moody's, preluate de zf.ro,…

- Segmentul de divertisment s-a dezvoltat masiv in ultimii ani in regiunea Europei Centrale și de Est (ECE). Analiza a 13 țari arata ca oferta din centrele comerciale este dominata de cinematografe și multiplexuri (peste 452) și sali de fitness. Consumatorii cehi cheltuiesc cel mai mult pe activitați…

- Romania a urcat, in acest an, pe pozitia 32 in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, care masoara usurinta cu care o companie poate sa-si plateasca taxele. In editia de anul trecut, Romania ocupa locul 49. La nivel global, usurinta cu care…

- În România, preturile bunurilor si serviciilor au crescut cu 257% între 2000 si 2017, comparativ cu 98% în Ungaria si cu 87% în Letonia, media UE fiind 36%, se arata într-un raport realizat de Erste Group și Institutul Legatum."Cu toate acestea, media cresterilor…