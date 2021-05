Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a obtinut in primul trimestru al anului in curs un profit net individual de 2,16 milioane de lei, mai mic cu 42%, comparativ cu cel raportat in perioada similara din 2020, de 3,73 milioane de lei, potrivit raportului postat pe site-ul BVB. Profitul net consolidat…

- Cel mai mare grup bancar italian, Intesa Sanpaolo SpA, se asteapta ca profitul net din 2021 sa fie "mult peste" nivelul estimat anterior, de 3,50 miliarde de euro (4,20 miliarde de dolari), dupa ce rezultatele din primul trimestru au depasit asteptarile, transmit Reuters si ANSA. Deschizand sezonul…

- Laboratorul – care isi dezvaluie pentruprima oara cifra de afaceri cu privire la vaccinul impotriva covid-19 – a obtinut un profit net de 1,56 miliarde de dolari in primele trei luni ale lui 2021, anunta intr-un comunicat AstraZeneca. AstraZeneca inregistreaza o crestere puternica a vanzarii unor noi…

- Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania este in primul trimestru al anului de 656,33 milioane lei, din care cel al bancii este de 581,26 milioane lei, anunța un comunicat. Subsidiarele si participațiile de capital au contribuit cu aproximativ 75 milioane lei la profitabilitatea…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat miercuri sanctionarea companiei de brokeraj Amsterdam Broker de Asigurare SRL pentru nerespectarea prevederilor legale privind detinerea unui certificat de pregatire profesionala valabil de catre conducatorul executiv al acesteia.…

