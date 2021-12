Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a vorbit despre reușitele in cele patru luni de cand a preluat conducerea noului minister, problemele depistate in domeniu, dar și politicile pe care dorește sa le implementeze. Problema despaduririlor, prioritara. La Moldsilva s-a realizat o ancheta, dar inca se așteapta un raspuns de la Inspectoratul de profil. „Noi ne dorim sa aducem regula in instituțiile statului din domeniul Mediului, ca sa poata funcționa normal și sa poata asigura un mediu curat”, a declarat Liliana Cantaragiu la UNInterviu pentru UNIMEDIA.