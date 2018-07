Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a deschis o noua centrala pe baza de plasma pentru tratarea si topirea deseurilor radioactive de la centrala nucleara de la Kozlodui, a anuntat Banca Centrala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

- Unitatea, construita printr-o investitie in valoare de 31 de milioane de euro, va reduce semnificativ volumul deseurilor cu o radioactivitate scazuta si medie de la cele doua reactoare sovietice de 1.000 de megawati, precum si de la alte patru reactoare mai mici care au fost inchise in perioada 2002-2006.”O…

- Gigantul anglo-olandez Unilever, prezent pe piata lo­ca­la cu activitati de productie si distributie de bunuri alimentare si nonalimentare, inlocuieste pe piata din Romania brandul de inghetata Big Milk cu brandul local Napoca, miscare anuntata printr-un spot TV. Inghetata pe bat (produs…

- Omul de afaceri Radu Lucianu (49 de ani), cu o experienta de 20 de ani in brokeraj imobiliar, a preluat un prim pachet de 55% din actiunile Romprim, cel mai mare producator de autospeciale din Romania, si a fost numit director general al companiei. In plus, a numit in consiliul de administratie trei…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de Varna. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 3 km, la o distanta de 3 km de Provadiya, 38 km de Varna si 178 km de Bucuresti. ...

- Unul dintre cei mai mari furnizori de produse medicale din lume, compania germana B. Braun, a inceput lucrarile la un proiect de 120 de milioane de euro realizat in Romania. Investitia este realizata intr-o comuna de langa Timisoara. La final se vor crea 250 de locuri de munca noi, pe langa cele 800…

- Un tanar din Bulgaria s-a gandit ca poate pacali autoritațile romane, insa a fost dat de gol de actele de identitate. The post Prins la granița cand incerca sa intre cu permis fals in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Gigantul american General Motors va concedia peste 1.500 de angajati de la fabrica de asamblare din Lordstown, Ohio. Fabrica functiona non-stop in urma cu doi ani, dar taierile de costuri si reducerile de personal au redus programul acesteia o singura tura de lucru, potrivit CNN, scrie Ziarul Financiar.Problema…