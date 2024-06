Unii seniori vor primi pensii mai mari Recalculare pensii Seniorii așteapta finalizarea procesului de recalculare a pensiilor. Unii dintre aceștia vor primi mai mulți bani. Este vorba despre suma de 1.440 de lei, scrie infofinanciar.ro . Recalcularea pensiilor este in plina desfașurare. Pensionarii așteapta momentul in care acest proces se va finaliza. Atunci ei vor afla daca veniturile lor vor crește sau nu. Conform unor informații transmise de reprezentanții caselor de pensii, pana la inceputul lunii septembrie, seniorii trebuie sa primeasca inștiințari cu valorile noilor pensii, dupa recalculare. Totuși, cei care sunt mai nerabdatori,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

