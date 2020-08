Unii români poartă cu lunile aceeaşi mască de unică folosinţă. Avertismentul medicilor Sunt mai bine de patru luni de cand masca de protectie este obligatorie in toate spatiile inchise. Desi recomandarea este ca aceasta sa fie schimbata la fiecare patru ore, in Romania, sunt oameni care poarta aceeasi masca de la inceputul epidemiei. (Reporter): De cand o aveti pe asta? (Femeie): De cand ni le-a dat, de atunci. (Reporter): Cand vi le-au dat? (Femeie): Nu stiu. De o saptamana, doua, o luna? Cred, cred ca e mai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

