Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase destinatii de vacanta din Romania sunt mai accesibile tuturor romanilor, odata cu acordarea voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sectorul public, dar si cei din companiile private sunt recompensati pentru implicarea lor cu vouchere de vacanta si au ocazia sa-si refaca…

- Cei mai multi romani aleg sa isi petreaca concediul la mare, pe litoralul romanesc. Anul acesta, alaturi de angajatii companiilor private si salariatii din sectorul de stat isi pot planifica un concediu reusit si accesibil in Romania, prin intermediul voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sectorul…

- Circa 1,2 milioane de oameni vor primi in cel mai scurt timp voucherele de vacanta, insa comercializarea acestora este ilegala, iar amenzile pot ajunge la 27.000 lei, a declarat, miercuri, Bogdan Trif, ministrul Turismului, intr-o conferinta de specialitate. "Voucherele de vacanta au fost achizitionate…

- Circa 1,2 milioane de oameni vor primi in cel mai scurt timp voucherele de vacanta insa comercializarea acestora este ilegala iar amenzile pot ajunge la 27.000 lei, a declarat, miercuri, Bogdan Trif, ministrul Turismului, intr-o conferinta de specialitate. ‘Voucherele de vacanta au fost achizitionate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va continua miercuri, 9 mai, demolarea imobilelor amplasate pe culoarul de expropriere aferent Pasajului Domnesti, aflate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT) Domnesti, dupa ce activitatile de demolare au demarat joi, 3…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, luni, la Constanta, ca voucherele de vacanta vor putea fi distribuite incepand de saptamana viitoare, transmite Mediafax. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a spus, la finalul unei intalniri de lucru cu autoritatile locale, agentii economici si conducerea…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, luni, la Constanta, ca voucherele de vacanta vor putea fi distribuite incepand de saptamana viitoare. „Voucherele de vacanta au intrat in linie dreapta. Ministerul Turismului, saptamana viitoare, o sa le acorde tuturor angajatilor”, a spus Trif.…

- Ministerul Turismului face precizari in legatura cu mai multe informatii aparute in ultima perioada pe diverse canale media. Urmare a acestor informatii aparute in spatiul public conform carora personalul incadrat in sectorul public, dar si in companiile in care statul este actionar unic sau majoritar…