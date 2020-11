Stiri pe aceeasi tema

La conferința participa Valentin Ivancea, presedintele CJ Bacau; Adrian Popa, manager SJU Bacau; dr. Bianca Purcarin, medic primar AȚI – SJU Bacau.

Primarul Bacaului susține, in aceste momente, o conferința de presa la Centrul de Afaceri și Expoziții.

Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacau, a participat astazi, 5 noiembrie, la o conferința de presa, la sediul central al PSD, alaturi de dr. Alexandru Rafila și Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița Nasaud, in care a detaliat modul cum reprezentanții HORECA din Bacau au intors,…

PMP Bacau a decis cedarea listei de candidati de la Senat catre Grupul oamenilor de afaceri bacauani pentru a-și stabili reprezentanți la alegerile parlamentare.

- Lumea – o noua „Arca a lui Noe”, plutind in acest colosal „diluviu” pandemic in așteptarea unui semn izbavitor: un pescaruș, o noua linie de pamant la orizont; un alt inceput pentru aceeași veche poveste a umanitații. Adaugand acestui „spectacol” frigul și plumburiul anotimpului autumnal, pare ca tot…

- Mobilizare intensa in noaptea de miercuri spre joi atat offline cat și online, dupa ce barbatul a parasit mașina in care se afla și a plecat sa se plimbe prin oraș. La scurt timp i s-a terminat și bateria de la telefon și nu a mai putut fi contactat. Un barbat de 80 de ani […] Articolul Cautat de toata…

- E toamna și mai toata lumea se gandește, acum, la rezervele pe care sa și le asigure pentru la iarna. Prin piața pestrița, alaturi de gogoșarii dolofani și gogonelele dodoloațe, pe o taraba ce parea a fi ocolita de gospodine, un piețar ocazional aștepta sa-l intrebe lumea de ciudațenia pe care o expunea.…

- Sunt dependent de tehnologia moderna. Pur și simplu, nu-mi pot imagina viața fara ea. Viața smart. Nu exista gadget, aplicație sau inovație in domeniu care, odata ajunsa pe piața, sa nu intre mai intai in vederile și apoi in posesia mea. Lumea virtuala este lumea mea. Și ma simt bine in ea. On-line,…