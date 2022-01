Guvernul a decis luna trecuta ca anumite categorii de pensionari sa plateasca de la 1 ianuarie 2022 contribuții la asigurarile de sanatate. Peste 330.000 de pensionari vor primi pensii mai mici. Mai exact, doar romanii cu pensii peste 4.000 de lei care vor achita 10% pentru sanatate pe acesta suma pe care o incaseaza. Aceștia […] The post Unii pensionari vor plati contribuții la sanatate incepand din 1 ianuarie 2022. Cați romani vor incasa pensii mai mici first appeared on Ziarul National .