- 21 decembrie 1935, 23 noiembrie 2017 – doi ani de la moartea actriței de teatru, film și televiziune Stela Popescu. Legatura dintre ea și creatoarea de moda Maria Marinescu. Doi ani de la moartea Stelei Popescu. Legatura dintre actrița și Maria Marinescu Stela Popescu s-a nascut pe 21 decembrie 1935…

- Sambata, 23 noiembrie, in șanțurile Cetații din Alba Iulia se va desfașura o noua ediție a Crosului Unirii, la care sunt invitati sa participe copii, tineri si varstnici. Prin acțiunea sportiva se dorește marcarea celor doua evenimente de la 1 Decembrie: aniversarea Marii Uniri din 1918 si sarbatorirea…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat marti ca, daca va ajunge presedinte, va merge la sedintele de guvern atunci cand pe ordinea de zi vor fi teme legate de politica externa sau de securitate nationala potrivit Agerpres. "Voi uza de aceasta indatorire a presedintelui…

- Decizia inchiderii activitatii de productie a Electroputere a fost luata in vara acestui an. La vremea respectiva a avut loc primul val important de concedieri colective. 296 de oameni au fost disponibilizati colectiv. Conducerea Electroputere confirma inchiderea activitatii economice a fabricii. Inchiderea…

- PSRM s-a impus in 14 raioane, iar in trei dintre ele a obtinut peste 50% din voturile electoratului. Astfel, PSRM a castigat alegerile pentru consiliile raionale la Briceni (48%), Ocnita (51,97%), Edinet (35,22%), Donduseni (53,87%), Riscani (34,21%), Drochia (28,66%), Soroca (31,96%), Falesti (25,34%),…

- Ziarul Unirea ANGAJARI la CREȘELE din Alba Iulia. Posturi de educator puericultor și ingrijitor de copii. Condiții de participare la concurs ANGAJARI la CREȘELE din Alba Iulia. Posturi de educator puericultor și ingrijitor de copii. Condiții de participare la concurs Primaria municipiului Alba Iulia,…

- Condiția este sa aiba motive pentru anularea calatoriei și sa incheie o asigurare care costa 10% din valoarea tichetului de zbor. Serviciul care funcționeaza in alte țari europene a fost introdus și in Romania, dupa ce numarul de pasageri este in continua creștere.

- In sedinta ordinara din 29 august, Consiliul Judetean Maramures a aprobat stabilirea unor masuri privind participarea la sedinte a consilierilor judeteni. Astfel, a fost stabilita indemnizatia lunara, pentru consilierii judeteni care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale…