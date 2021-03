Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, a anunțat ca din aprilie Romania ar urma sa primeasca primele doze ale vaccinului produs de compania Johnson & Johnson. Oficialul a admis, pe de alta partre, in premiera, ca au existat unele tensiuni intre el și ministrul…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, a primit si doza de rapel impotriva COVID-19, dupa ce, pe 20 ianuarie era vaccinat cu prima doza. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a primit a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, anunta ministerul intr-o postare pe Facebook. „Cu fiecare roman care se imunizeaza,…

- Cu cateva zile inainte de momentul in care se va decide daca școlile vor fi redeschise din 8 februarie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat ca pana in prezent au fost imunizate mai puțin de 10.000 de angajați din Educație. „Am analizat mai multe scenarii posibile…

- Testele rapide pe baza de antigen pentru depistarea COVID ar putea sa se gaseasca și in farmaciile din Romania, anunța ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Acesta a avut o discuție și cu noua conducere a Agenției Naționale a Medicamentului, potrivit g4media.ro. Voiculescu a declarat, miercuri, dupa…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus joi ca cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, destinate imunizarii cadrelor medicale din 10 centre medicale din Romania, vor ajunge in prima zi de Craciun, noteaza HotNews.ro. Vlad Voiculescu a precizat ca urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, la RFI, ca primul vaccin impotriva COVID-19 va sosi in tara noastra pe 26 decembrie, personalul medical are prioritate la vaccinare si „nimeni nu va sari randul”. „Prioritatea absoluta este in mod evident gestionarea pandemiei si pregatirea campaniei…

- Vasile Gheorghița, președintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, a anunțat marți, ca primele doze de vaccin anti-Covid vor ajunge in Romania intre Craciun și Revelion. Potrivit lui Gheorghița, este vorba de 10.000 de vaccinuri care reprezinta o „tranșa simbolica”.…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat astazi ca Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație impotriva COVID-19 in primele 6 luni ale campaniei de vaccinare. „Daca vom avea 60-70% din populație imunizata, putem asigura inceputul sfarșitului…